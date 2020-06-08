KPSS sınavına girecek olan adaylar aramalarını hızlandırdı. KPSS, lisans, ön lisan ve ortaöğretim sınav tarihleri farklı günlerde yapılacaktır. Sınav için başvuru yapacak olan adaylar tarihler hakkında detaylı bilgi almak istiyor. KPSS 2020 ne zaman, hangi tarihte? KPSS başvurusu belli oldu mu? Devlet kurumlarına personel alımı için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı merak ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sınav tarihleri değişmişti. ÖSYM tarafında belirlenen sınav hakkında detaylar haberimizde.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

ÖSYM KPSS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020’de gerçekleşecek.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 olarak belirlendi.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.