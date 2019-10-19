KPSS 2020 memurluk sınav tarihi belli oldu mu? Lisans, önlisans KPSS sınav tarihleri..

KPSS 2020 memurluk sınav tarihi belli oldu mu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen vatandaşlar, KPSS sınavlarına yoğun ilgi gösteriyor. Gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan 2020 sınav tarihlerine çevrildi. KPSS 2020 memurluk sınav tarihi belli oldu mu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2020 başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine ais.osym.gov.tr T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

KPSS’YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.

KPSS TARİHÇESİ

İlk kez 1999 yılında uygulanan sınav türü 1999 ve 2000 yıllarında DMS (Devlet Memurluğu Sınavı), 2001 yılında KMS (Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı) oldu. 2002 yılında itibaren KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ismiyle düzenleniyor.