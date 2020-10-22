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  • KPSS 2020 kaç kişi girdi? Bu sene KPSS sınavına kaç başvuru yapıldı?
22 Ekim 2020 Perşembe 09:57 | Son Güncelleme:

KPSS 2020 kaç kişi girdi? Bu sene KPSS sınavına kaç başvuru yapıldı?

KPSS 2020 kaç kişi girdi" Bu sene KPSS sınavına kaç başvuru yapıldı"

KPSS Lisans sonuçları bu sabah itibari ile açıklandı. Eylül ayında hafta sonları gerçekleştirilen Adaylar KPSS sınavına ÖSYM'nin ais sistemi üzerinden giriş yaptılar. Binlerce aday, bu sene KPSS sınavına kaç kişinin girdiğini aranan konular arasında yer aldı. 2019 yılında 644 Bin 557 aday başvuru yapmıştı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları bugün açıklandı. Adaylar T.C Kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrendi. Geçtiğimiz yıl KPSS Lisans sınavına 644 Bin 557 aday başvuruda bulunmuştu. Peki, KPSS 2020 kaç kişi girdi?

KPSS 2020 KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına bu yıl 1 Milyon 400 bin adayın katıldığı biliniyor. Geçen sene 644 Bin 557 aday başvuru yaparken bu rakam 2018 yılında 1 Milyon 234 bin 617 başvuru alınmıştı.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.

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