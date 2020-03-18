KPSS 2020 ertelenecek mi? KPSS sınavı ne zaman, ertelendi mi?

KPSS sınavı ne zaman, ertelendi mi? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinden yapılacak olan sınavın tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Corona virüs Türkiye’de de hızla yayılmaya başladı. Devlet yetkileri konu hakkında bir dizi önlem almaya devam ederken ÖSYM, KPSS sınavını erteleyecek mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

KPSS 2020 ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM tarafından KPSS hakkında henüz erteleme ile ilgili bir açıklama gelmedi. Konu hakkında detaylar gelince habere eklenecektir.

KPSS NEDİR?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 19 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 25 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 26 Temmuz 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 9 Ağustos 2020

KPSS NEDİR?

KPSS İlk kez 1999 yılında uygulanan sınav türüne göre 1999 ve 2000 yıllarında DMS (Devlet Memurluğu Sınavı) olarak, 2001 yılında KMS (Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı) oldu. 2002 yılından itibaren ise KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ismiyle düzenlenmeye başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS); öğretmenler de dahil kamu kurumlarına atanacak personeli seçmek için gerçekleştirilir.