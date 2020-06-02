Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar KPSS başvurularına dair güncel açıklamaları takip ediyorlar. KPSS 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS lisans ve ön lisans başvuru ücreti ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. KPSS lisans, ön lisans başvuru ve sınav tarihleri her yıl güncellenen ÖSYM takviminde yayınlandı. Binlerce kişinin müracat ettiği 2020 KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz arasında alınacak. KPSS 2020 hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

KPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS LİSANS VE ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



KPSS başvuru ücretleri henüz belli olmadı. ÖSYM KPSS 2020 kılavuzunu yayınlaması ile birlikte başvuru bedelleri de açıklanacak. KPSS 2020 kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.