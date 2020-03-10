KPSS 2020 başvuru tarihi ve sınav ücreti nedir? KPSS lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru tarihi ve sınav ücreti merak edilen konular arasında yer alıyor. KPSS ne zaman yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl belirli tarihlerde düzenleniyor. Sınava girmek isteyen adaylar ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Adaylar mezuniyet durumlarına uygun olan oturumlara başvuruyorlar. Haberimiz içerisinden KPSS tarihleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de erişime açılacak.

Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ön lisans 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS 2020 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ücreti ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihleri içerisinde yayınlanacak olan kılavuz içerisinde 2020 sınav ücretleri de yayınlanacak.

Geçen yıl açıklanan sınav ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL