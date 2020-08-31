KPSS 2020/10 tercih kılavuzu: Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım tercihleri ne zaman?

ÖSYM, KPSS/10 tercih kılavuzunu resmi hesabında yayımladı. Tarım ve Orman Bakanlığı pozisyonları için sözleşmeli personeli tercih işlemleri bugün itibari ile başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden gerçekleştirecekler. KPSS/10 tercih kılavuzunda ortaöğretim, önlisans ve lisan mezunları için ayrı ayrı kılavuz yayınlandı.

KPSS-2020/ 10 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM KPSS 2020/10 için yazılı duyuru paylaştı. ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/10 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

KPSS-2020/ 10 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS-2020/ 10 TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

