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  3. KPSS 2019-8 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS 2019-8 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS 2019-8 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS-2019/8 tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yaptı. 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı.

KPSS-2019/8 tercih sonuçları son dakika açıklamasının ardından açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapıldı. 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Haberimiz içerisinden sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. 

KPSS 2019/8 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2019/8: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Ocak 2020 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.


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