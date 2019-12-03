KPSS 2019/2 tercihleri nasıl, nereden yapılacak? KPSS 2019/2 tercihleri bugün başlıyor!

KPSS 2019/2 tercihleri nasıl, nereden yapılacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı geçtiğimiz günlerde KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu'nu yayımladı. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. KPSS 2019/2 tercihleri nasıl, nereden yapılacak? merak ediliyor. İşte yanıtı..

KPSS 2019/2 TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar KPSS 2019/2 tercihlerini 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri içinkılavuzu dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Bir süredir beklenen KPSS 2019/2 tercih kılavuzu ÖSYM'nin duyurular sayfasındaki yerini aldı. Kılavuzda; Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar, Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar ve Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonların yanı sıra nitelik kodları yer alıyor.

Adayların KPSS 2019/2 tercih kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.