KPSS 2019/2 memur alımı tercihler ne zaman başlıyor? KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayında!
KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayınlandı. 2019 yılının son merkezi atamaları için ÖSYM'den son dakika açıklama geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS 2019/2 tercihleri ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...
KPSS 2019/2 tercih kılavuzu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM tarafından son dakika duyurusu yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. İşte tercih zamanları..
TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'DEN KPSS 2019/2 İÇİN AÇIKLAMA
KPSS 2019/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzuna saat 16.35'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri içinkılavuzu dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI