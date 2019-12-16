KPSS 2019/2 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2019/2 sonuçları açıklandı mı? sorusu başvuru yapanlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Devlet memuru olma hayali kuranlar KPSS-2019/2 tercihlerini gerçekleştirdi. 2019/2 KPSS tercih kılavuzunda 1.749 memur kadrosu ve KİT sözleşmeli pozisyonları yer aldı. Başvurular 12 Aralık saat 23.59'da sona erdi. Şimdi sıra sonuçlarda. ÖSYM KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KPSS 2019/2 TERCİHLERİ SONA ERDİ

3 Aralık'ta başlayan KPSS-2019/2 tercihleri 12 Aralık saat 23.59'da sona erdi.

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2019/2 tercih sonuçları için bir tarih verilmedi. Açıklandığında haberimizde olacak. Geçtiğimiz yıl 20 Aralık tarihinde sona eren KPSS 2018/2 tercih işlemleri, 28 Aralık tarihinde ise sonuçları ile erişime açılmıştı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.