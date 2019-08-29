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  3. KPSS 2019 sonuçları açıklandı! osym.gov.tr KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2019 sonuçları açıklandı! osym.gov.tr KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2019 sonuçları açıklandı! osym.gov.tr KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2019 sonuçları açıklandı. 14 Temmuz tarihinde Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ile başlayan sınava giren adaylar heyecanla beklediği sonuçlar bugün ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. osym.gov.tr KPSS sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor..

KPSS 2019 sonuçları açıklandı.. ÖSYM Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumları sınav sonuçlarının  29 Ağustos 2019 Perşembe günü açıklanacağını açıklamıştı. Sonuçlar bugün erişime açıldı. Adaylar KPSS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. osym.gov.tr KPSS sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.. 

KPSS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve  28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait maddi analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturumuna (Pazar Sabah) ait Temel Soru Kitapçığında yer alan Muhasebe Testindeki 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemler tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTANLAR SONUÇLARI NASIL ÖĞRENEBİLECEK?

Sınava giren adaylar sonuçlar için T.C. Vatandaşlık numarası ve şifre ile öğrenebilmektedir. Şifre unutulduğunda internet üzerinden “ücretsiz” nasıl alınır?

Şifremi unuttum bölümü tıklanır, T.C. Kimlik vatandaş numarası ve güvenlik kodu yazılır. İleri butonu tıklanır, kimlik bilgisi kontrol bölümünde vatandaşlık belgesinde istenilen bölümler yazılır. Son olarak Güvenlik sorusu Kontrol bölümünde önceden belirlediğiniz soruya cevap vererek yeni şifre alınır.

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