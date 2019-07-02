KPSS 2019 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş yerleri 2019

KPSS 2019 sınav yerleri belli oldu mu? sorusu kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarına yerleşmek isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu yapılacak. Sınava girecek olalar KPSS'nin sınav giriş yerlerini merak ediyor. Memur adayları KPSS sınav griş belgesinin erişime açılmasını bekliyor. KPSS 2019 sınav yerleri belli oldu mu? soranlar için sorunun yanıtı haberimizde yer alıyor..

KPSS 2019 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na, kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarına yerleşmek isteyen vatandaşlar katılacak.

Temmuz ayında yapılacak olan KPSS'nin sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin ÖSYM'nin sitesinden, sınavdan 1-2 hafta önce yayımlanması bekleniyor.Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebiliyor.

KPSS 2019 SINAV TARİHLERİ

-KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç Başvuru tarihi: 28 Mayıs 2018.

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.

Sınav günü 28 Temmuz

-2019 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.

Sınav günü 14 Temmuz

KPSS 2019 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Temmuz 2019’da gerçekleştirilecek olan Kamu Personel Seçme Sınavının arkasından sonuçlar 29 Ağustos’ta paylaşılacak. Sınava girenler sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi aracılığı ile elektronik ortamda öğrenecek.