KPSS 2019 sınav sonuçları ne zaman,saat kaçta açıklanacak? Gözler KPSS 2019 sonuçlarında..

KPSS 2019 sınav sonuçları ne zaman,saat kaçta açıklanacak? öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2019 KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduç Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sorgulayabilecek.İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde. Peki KPSS 2019 sınav sonuçları ne zaman,saat kaçta açıklanacak? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

KPSS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2019 KPSS için yapılan son duyuruya göre sonuçlar 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.Saati ilse henüz belli değil.

KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebileceksiniz. Sisteme giriş için şifresini unutan adaylar e Devlet uygulaması üzerinden sisteme girebilri. Yine T.C. ve e Devlet şifresi ile sınav sonuçları görüntülenebilir.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecekler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecek. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.