"KPSS 2019 ne zaman yapılacak? 2019 KPSS lisans tarihleri belli oldu mu?" diye merak edilmeye başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar KPSS 2019 sınavına katılım sağlayacak. KPSS 2019 genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınav tarihlerini yoğun olarak araştırılıyor. KPSS sınav giriş belgeleri ve KPSS sınav yerlerinin ise sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor..

KPSS 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.

Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi. Sınav giriş yerleri ise henüz açıklanmadı.





KPSS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Temmuz'da yapılak olan Kamu Personel Seçme Sınavının ardından sonuçlar 29 Ağustos 2019'da açıklanacak. Sınava girenler sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi aracılığı ile elektronik ortamda öğrenecek.

LİSE 2019 KPSS SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

Kamu kurumlarında görev yapabilmek için ÖSYM'nin düzenlediği ortaöğretim yani lise KPSS sınavı ve önlisans KPSS sınavı ne zaman olacak? merak edilen konular arasında bulunuyor. Lise ve ön lisans mezunu adaylar 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi. Buna göre lise ve ön lisans mezunları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2 yılda bir yapılmaktadır. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik yapılacak KPSS 2020 yılında gerçekleştirilecek. 2020 yılında yapılacak KPSS için başvurular önümüzdeki yılın ortalarında alınacak ve sınavlar Ekim-Kasım aylarında yapılacak.