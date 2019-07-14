KPSS soruları cevapları açıklandı
KPSS lisans soruları ve cevapları hakkında ÖSYM son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenleniyor. Memur olmak isten adaylar bu sınava girerek yüksek bir puan almaya çalışıyorlar.
KPSS soruları ve cevapları erişime açıldı. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:
22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.
2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.
Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular
Genel Kültür: Bulunmamaktadır.
Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.
KPSS SINAV YORUMLARI
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Ferhat: #KPSS bana çok kolay geldi ya
GülSüm: Zengin koca arıyorum. Köşkünün sultanını arayanlara talibim #KPSS
• Büşra Er: Kpss'nin özeti: Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. #KPSS #KPSS2018
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