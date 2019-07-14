KPSS soruları cevapları açıklandı

KPSS soruları ve cevapları erişime açıldı. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular

Genel Kültür: Bulunmamaktadır.

Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.

KPSS SINAV YORUMLARI

Büşra: Her alandan aynı anda bu kadar zorlanmaz insan ya bari biri kolay olsaydı #KPSS

İslam: Sınavda Botulinum maddesinin zehir olduğunu öğrenen binlerce genç kız gelecekte botoks yaptırmayacak #KPSS

Esra ESEN: #KPSS girdiğim en Kolay sınavdı

Ferhat: #KPSS bana çok kolay geldi ya

GülSüm: Zengin koca arıyorum. Köşkünün sultanını arayanlara talibim #KPSS

• Büşra Er: Kpss'nin özeti: Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. #KPSS #KPSS2018

Ayşe Şakar: Olmak ya da olmamak derken bu yıl olmayacağını mı kastettin ÖSYM? #KPSS