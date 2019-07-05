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  3. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı! KPSS 2019 lisans sınavı ne zaman?

KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı! KPSS 2019 lisans sınavı ne zaman?

KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı! KPSS 2019 lisans sınavı ne zaman"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yıl KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında yapılacağı açıklandı. "KPSS 2019 lisans sınavı ne zaman?", "KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?" soruları sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor.

KPSS 2019 lisans sınavına kısa süre kala sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri kamuda çalışmak isteyen binlerce aday  tarafından araştırılmaya başlandı. KPSS 2019 lisans sınavının tüm merak edilenleri, 15 Mayıs tarihinde başvurularını tamamlayan adaylar için haberimiz detaylarında.

 

KPSS 2019 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS 2019 Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da,

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak. Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak.

 Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi.

 

KPSS 2019 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS 2019 sınav giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilirsiniz

 

KPSS 2019 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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