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  3. Koronavirüs' nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması

Koronavirüs' nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması

Koronavirüs' nedeniyle okullar tatil edilecek mi" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir." dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."

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