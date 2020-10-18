Kaymakamlık sınavı saat kaçta? Kaymakamlık sınavı sınav giriş belgesi sorgulama

Kaymakamlık sınavı sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş gerçekleştiriyorlar. Kaymakamlık sınavı için sınav binasına saat 10.00'dan sonra alım yapılmıyor.

KAYMAKAMLIK SINAVI SAAT KAÇTA?

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) 18 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav binasına saat 10.00 itibarıyla giriş yapılamayacak.

ÖSYM konuya ilişkin şu ifadeleri duyurmuştu:

"18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kaymakamlık Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

KAYMAKAMLIK SINAVI SORU DAĞILIMI NASIL?

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakam Adaylığı giriş sınavı sonuçları için tarih belli oldu mu?