Kaymakamlık sınavı saat kaçta? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınavı saat kaçta? sorusu sınava girecek adaylar tarafından merak edilmeye başladı. 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor. Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Kaymakam olmak isteyen adaylar kaymakamlık sınavı saat kaçta, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte yanıtı..

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA?

2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), bugün Ankara’da yapılacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınav belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAVI KONULARI

Kaymakamlık sınavı konu dağılımı adaylar tarafından yoğun olarak araştırılırken ÖSYM'nin konuya ilişkin kamuoyu ile paylaştığı bilgiler şu şekilde: Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

Türkçe (14),

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),

Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve

Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi:

Anayasa Hukuku (13),

İdare Hukuku (18),

Türkiye'nin İdari Yapısı (14),

Türkiye'de Mahalli İdareler (9),

Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Kaymakamlık sınavı sonuçları 4 Aralık 2019 tarihinde belli olacak.