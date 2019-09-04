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  3. Kaymakamlık sınavı 2019 başvuruları ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınavı nerede yapılıyor?

Kaymakamlık sınavı 2019 başvuruları ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınavı nerede yapılıyor?

Kaymakamlık sınavı 2019 başvuruları ne zaman yapılacak" Kaymakamlık sınavı nerede yapılıyor"

“Kaymakamlık sınavı ne zaman?” sorusu araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. ÖSYM yayınladığı takvim içerisinde başvuruların alınacağı, sınavın yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihleri duyurdu. Adayların 19 Eylül ve 25 Eylül tarihleri aralığında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Sınav ise kasım ayında yapılacak.

Kaymakamlık sınavı başvuruları ile ilgili ÖSYM açıklama yaptı. Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre sınav başvuruları 19 Eylül tarihinde başlıyor. Adaylar işlemlerini 25 Eylül’e kadar yapabilecekler. Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içinde ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri "Sınava Giriş Belgesi" ve nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Kaymakamlık sınavı başvuruları 19 Eylül ve 25 Eylül tarihleri aralığında yapılacak.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Kaymakamlık sınavı 2019 yılında 9 Kasım tarihinde yapılacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Sonuçlar 4 Aralık’ta erişime açılacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI NEREDE YAPILIYOR?

Sınav geçtiğimiz yıl 2 Eylül'de Ankara'da yapıldı ve saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadılar. Sınavda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı.

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