Kaymakamlık sınav giriş belgesi yayınlandı! Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl indirilir?

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Sınava katılacak adaylar "Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl indirilir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kaymakamlık Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) 18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.