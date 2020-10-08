  • $7,9404
  • 9,3315
  • 484.15
  • 1149.07
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Eğitim
  • Kaymakamlık sınav giriş belgesi yayınlandı! Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl indirilir?
08 Ekim 2020 Perşembe 14:26 | Son Güncelleme:

Kaymakamlık sınav giriş belgesi yayınlandı! Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl indirilir?

Kaymakamlık sınav giriş belgesi yayınlandı! Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl indirilir"

Kaymakamlık sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandığı belirtildi.

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Sınava katılacak adaylar "Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl indirilir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kaymakamlık Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) 18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermeni güçlerine ait karargah ve mühimmat deposunun topçu a

Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı: İşgalci Ermeni güçlerine ait karargah ve mühimmat deposu vuruldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı! İşte ilk fotoğraflar

Abant sonbahar renkleriyle misafirlerini bekliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.