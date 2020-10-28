Ara tatil 2020 ne zaman? MEB 2020-2021 okullarda ara tatil takvim tarihi!

Uzaktan eğitim, koronavirüs salgını sonrası hayatımızda yer almaya devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ara tatili ve yarıyıl tatili gibi günleri belirledi. Kasım ayında yapılacak olan bir haftalık ara tatil öğrencilerin ilgisini çekiyor. Peki, Kasım ara tatili 2020 ne zaman?

KASIM ARA TATİLİ 2020 NE ZAMAN, OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kasım ara tatili hakkında herhangi bir olumsuz bildiri yapmadı. Buna göre, 16-20 Kasım 2020'de, ilk ara tatil yapılacak. İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de gerçekleşecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takviminde 15 tatil 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.

MEB 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü okullar açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.