Karne heyecanı için geri sayım

Karneler 2019 yılında 18 Ocak Cuma günü verilecek.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karnelerin verileceği saat ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Her okul kendine göre bir saat belirliyor. Ancak genellikle öğrencilere sabah saatlerinde veya öğle saatinden biraz önce karneler dağıtılıyor.