13 Haziran 2019 Perşembe 13:27 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:27
Karne heyecanı için geri sayım
Karnelerin ne zaman verileceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışma takviminde duyuruldu.
Karneler 2019 yılında 18 Ocak Cuma günü verilecek.
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Karnelerin verileceği saat ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Her okul kendine göre bir saat belirliyor. Ancak genellikle öğrencilere sabah saatlerinde veya öğle saatinden biraz önce karneler dağıtılıyor.