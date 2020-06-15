Karneler 2020 ne zaman alınacak? 2. Dönem karneleri verilecek mi?

Karneler verilecek mi sorusuna yanıt arayan milyonlarca öğrenci araştırmalarını hızlandır. Eğitim ve öğretim yılı boyunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler her dönem not ortalamalarını gösteren karneler dağıtılıyor. Bu sene küresel boyuta ulaşan yeni tip koronavirüs(kovid-19) salgını sonrası dersler uzaktan eğitim modeliyle çevrimiçi olarak işlendi. Okulların resmi olarak kapanmasına sayılı günler kala veliler ve öğreniciler 2. Dönem karnelerinin verilecek mi sorunu yakında takip ediyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARNELER 2020 NE ZAMAN ALINACAK?

Kovid-19 salgını sebebi ile karneler bu sene elektronik ortamda öğrencilerin erişimine açılacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün başarı" belgeleri ile diplomaları öğrencilerin alabileceğini duyurdu. Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne hazırlanmayacak.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Bu yıl alınan sınıf geçme kararları MEB tarafından ise şu şekilde belirlendi;

Bakanlığın resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu puanı birinci dönem puanlarıyla belirleneceğinden, ikinci dönemde hiçbir ölçme ve değerlendirme aracı dikkate alınmayacak. Öğrenciler, yüz yüze yapılamayan eğitim öğretim faaliyetlerinden not değerlendirmesine tabi tutulmayacak.

4 Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacak, sorumluluk sınavında başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun edilecek.

12. sınıf öğrencilerinin 9, 10, 11. sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacak