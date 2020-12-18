Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte birinci dönem ara tatilin ardından uzaktan eğitime geçilmiş, yüz yüze eğitimin 4 Ocak 2021’e kadar ertelendiği açıklanmıştı. Peki, Karne verilecek mi? 2020 karneler ne zaman verilecek? İşte tüm merak edilenler..

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin verileceği tarih milyonlarca öğrenci ve veli tarafından heyecanla bekleniyor. Yüz yüze eğitim süreci için daha önce 4 Ocak tarihi işaret edilirken Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde karnelerle ilgili açıklama yapan Selçuk, "Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz." dedi.

Yapılan son açıkalamada, '22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır' denildi.

KARNELER OKULLARDA MI VERİLECEK?

Çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. Şu andaki gidişimiz, takvim değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse onun için de bazı tedbirler almak gerekiyor. Yani mevzuat, genelgeler, okullarda yürütülen işler, süreçler açısından almak gerekiyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık.

İlkokullarda sınav olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması