Kaçıncı sınıflar 21 Eylül'de okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman açılıyor?

21 Eylül'de kaçıncı sınıfların okula başlayacağı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açıldı. Derslerini canlı dersler ve EBA Tv ile takip eden öğrencilerin okuldaki yüz yüze eğitime ne zaman başlayacakları merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre seyreltilmiş ve kademeli bir yüz yüze eğitim uygulanacak. Öncelik küçük sınıflara verilecek.

KAÇINCI SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Bakanlık tarafından 21 Eylül'de kaçıncı sınıfların okula gideceğine yönelik net bir bilgi paylaşılmadı.

1. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

1. sınıfların okula ne zaman başlayacağı tarih henüz net değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmaları devam ediyor.

"Küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "21'inde hangi sınıflar açılacak? Bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Sadece resmi kaynaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde ne yazıyorsa odur." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu (1. sınıf) çocukların akademik ihtiyacı elbette var ama ilk önce manevi ve duygusal ihtiyaçları var. Bunu karşılamak için de öğretmeniyle az da olsa, her gün tam zamanlı olmayabilir ki 'seyreltilmiş, kademeli' dediğimiz şey biraz bununla da ilgili. Bir şekilde tanışsınlar."

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

"21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.

Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLAMALARI

Okullar, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'den itibaren "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde başlayacak.

Bakan Selçuk, hangi sınıfların aşamalı şekilde yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik soru üzerine, Bilim Kurulunun 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlaması konusunda tavsiyesi olduğunu belirtti.

Selçuk, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlanacağı hususunu da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı geldiğinde bunu muhakkak suretle ayrıntılarıyla paylaşacağız." ifadesini kullandı. Gelecek yıl sınava girecek öğrenciler için bir planlama yapılıp yapılmadığı sorusuna karşılık Ziya Selçuk, "Tabii ki bu sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor." dedi.

Selçuk, "aşamalı ve seyreltilmiş" eğitime yönelik bir başka soru üzerine, "Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin ve konuların seyreltilmesi, yani tam olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Peki seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan eğitimle, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla giderilecek." yanıtını verdi.