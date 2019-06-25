Kaç puanla hangi liseye gidilir 2019? MEB LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

"Kaç puanla hangi liseye gidilir 2019?", "2019 LGS taban ve tavan puanları kaç?" lise tercihleri yapacak olan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından arama motorlarında MEB LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılıyor. 2019 LGS'in 1 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından 24 Haziran'da sınav sonuçları açıklandı. Lise öğrenimine başlayacak öğrencilerin ise sonraki adımları hangi lisede okumak istedikleri dahilinde tercih yapmak oluyor. MEB'in sitesinde bugün 2019 LGS tercih kılavuzunun açıklanması bekleniyor. Peki kaç puanla hangi liseye girilir 2019? 2019 LGS taban ve tavan puanları kaç? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR 2019?

Kaç puanla hangi liseye gidilir 2019? sorusu LGS sınavının arasından en çok aranan konular arasına girdi. 2019 LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları kontenjanları henüz belli olmadı.MEB'in sitesinde bugün 2019 LGS tercih kılavuzunun açıklanması bekleniyor. Açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

565 ÖĞRENCİ LGS'DE BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞTI

2019 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 66 farklı ilde 565 öğrencinin birincilik ile buluştuğu açıklandı. 2018 LGS'de ise 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.

1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda ortalama 298,87 ve standart sapma 78,73 olarak hesaplandı.

2019 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 LGS tercih süreci MEB'in yayınlayacağı ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde yayınlacak. 2018 LGS süreci göz önünce bulundurulursa bu sürecin 1-12 Temmuz tarihi arasında yapılacağı düşünülebilir.

2019 LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.