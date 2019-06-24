İzmir lise taban tavan puanları 2019 açıklandı mı? İzmir lise yüzdelik dilimleri

İzmir lise taban tavan puanları 2019 açıklandı mı?öğrenciler tarafından internette hızla aranmaya başladı. Milyonlarca öğrenci taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamasını merak ediyor. Öğrenciler ve velileri ise sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte aldıkları puanlara göre lise tercihlerini yapmak için gün sayıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler İzmir'deki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrildi. 2019 LGS tercih kılavuzunun 25 Haziran Salı günü MEB tarafından yayınlanması bekleniyor. İzmir taban tavan puanları 2019 ve İzmir lise yüzdelik dilimlerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz..

İZMİR TABAN TAVAN PUANLARI 2019

İzmir taban tavan puanları 2019 henüz belli olmadı. İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri açıklandıktan sonra haberimizde yer alcak. 2019 LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İzmir olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 LGS tercih kılavuzunun ve yüzdelik dilimlerinin 25 Haziran Salı günü MEB tarafından yayınlanması bekleniyor.

2019 LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.