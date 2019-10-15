İYEP sınavı 2019 bugün yapılıyor! İYEP sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İYEP sınavı 2019 bugün yapılıyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce ilkokulların 3 üncü sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlandı ve uygulanmaya başlandı. Program “Türkçe, matematik, psikososyal destek” şeklinde üç alanda düzenlendi. 2019 İYEP sınavı bugün yapılıyor. Peki İYEP sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak ediyorsanız itşe yanıtı...

İYEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İYEP sonuçlarının kasım ayının başında sisteme yüklenmesi bekleniyor. Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulacak, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılmayacak.

İYEP’TE UYGULANACAK DERSLER NELERDİR?

İYEP’te uygulanacak dersler “Türkçe ve matematik”tir. Türkçe dersinde 16 kazanım, matematik dersinde 29 kazanım bulunmaktadır. Kazanım süreleri ise Türkçede 90 saat, matematikte 70 saat olmak üzere toplam 160 saattir.

İlkokullarda Yetiştirme Programı okul komisyonunun görevleri

MADDE 8-(1) İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşur.Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur. Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmen komisyonun görevini yapar.

(2) Okul komisyonu ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında oluşturulur.

(3) Komisyon toplantıları tüm üyelerin katılımı ile yapılır. Toplantıdaki kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır.

(4) Komisyonun görevleri

a) Ekim ayının 2 nci haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlar.

b) Okulun fiziki şartlarını dikkate alarak programa alınacak öğrenci gruplarını oluşturur ve haftalık çalışma çizelgesini hazırlar.

c) Programda görev alacak öğretmenleri belirler.

ç) Programın uygulanmasını sağlar.

d) Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde “değerlendirme raporu”düzenleyerek il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere okul müdürlüğüne sunar.