İYEP nedir? İYEP Türkçe açılımı ne anlama geliyor? İşte İYEP projesinin detayları…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İYEP'in kapsam ve amaçlarının yer aldığı yönergeye göre program, ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde elde edemeyen öğrencileri kapsıyor. İYEP ile ilgili detaylar öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.

İYEP NEDİR?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen 3 ve 4‘üncü sınıf öğrencilerinin, bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır.

İYEP’e dahil olan öğrenciler, eksiklikleri doğrultusunda okullarda yetiştirme programına alınacak. Velilerden ise hiçbir ad altında ücret talep edilmeyecek.

Kasım ayında başlayacak olan İYEP, okulda tek bir öğrenci olsa dahi uygulanacak. İYEP grupları 1-6 kişilik öğrencilerden oluşacak, grup sayısı maksimum 10 ile sınırlandırılacak.

HANGİ ÖĞRENCİLER KATILACAK?

İYEP öğrenci belirlemesi için ilkokullarda okul komisyonu kurulacak. Komisyon, ekim ayının 3'üncü haftasında sınıf öğretmenleri tarafından tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu kararlaştıracak. Sınıf öğretmenleri; öğrencilere, İYEP belirleme aracını uygulayacak ve cevaplar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülü'ne işlenecek. Böylece hangi öğrencinin İYEP'e dahil olacağı belirlenmiş olacak.

İYEP’İN AMAÇLARI

Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak.

Programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak.

Sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek.

Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak.

Akademik başarısızlıktan kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçmek,

Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.