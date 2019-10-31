IV. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Marmaris'te gerçekleştirildi

Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 24.10.2019 Perşembe günü Marmaris’te gerçekleştirildi. Açılışta Kongre Koordinatörü Prof. Dr Hasan Bozgeyikli, Düzenleme Kurulu Başkanı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, birer konuşma yaptı.

Bingöl konuşmasında, gençlerin ne kadar önemli olduğundan bahsederek, “Türk milleti olarak gençlerimiz için yaşıyoruz ve bu kongreyi de ülkemizi her daim her yerde savunan Mehmetçiklerimize atfediyoruz” sözlerini kullandı.

Davetli konuşmacı Doç. Dr. Rumen Draganov, Türkiye ve Bulgaristan dostluğuna çok önem verdiğini teknolojik gelişmelerin çok önemli olduğunu ve gençlerin teknolojiyi daha iyi kullanması gerektiğine vurgu yaptı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da bu tür etkinliklerin öneminden bahsederken, gençler ve gençliğin ne kadar önemli olduğunu, gençlere sahip çıkmamız gerektiğini, böyle bir kongrenin de Marmaris’te yapıldığından dolayı mutluluğunu dile getirerek seneye yine bu kongreye mutlulukla ev sahipliği yapılabileceğini dile getirdi.

Kongreye diğer konuşmacılar, Nahçivan Üniversitesinden Doç. Dr. Mihriban İmamova, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Erken Şamiloğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyerek, Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Alpaslan Serel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İLMAN, Tügva Muğla İl Temsilcisi İbrahim Ertaş, Su Sporları Başkanı Salih Tunç, Ankara Gençlik Spor Bakanlığından birçok genç ve akademisyen katıldı.

Kongrede Gençlik ve Gönüllülük, Gençlik ve Eğitim, Gençlik Kimlik ve Din, Gençlik ve Dil, Gençlik ve Bağımlılık, Gençlik ve İstihdam gibi konular yer aldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma’nın minyatür çalışması olan bir tabloyu, Turizm İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Bingöl’e hediye ettiler.

Kongre plaket takdimi ve hediyelerle son buldu. Kongreye, ulusal ve uluslararası düzeyde talep görmüş 112 bildiri gönderilmiş, bunlardan 76 bildiri, Bilim Kurulu tarafından kabul gördü.