İÜ ikinci üniversite kayıtları 2020 başladı mı, ne zaman başlayacak? Sınavsız ikinci üniversite başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ikinci üniversite kayıtları her yıl, belirlenen tarihlerde tamamlanıyor. Herhangi bir üniversite bölümünde kayıtlı olan öğrenciler, sınavsız şekilde ikinci üniversite imkanından faydalanabiliyorlar. Sınavsız ikinci üniversite başvurusu için okulun öğrencisi olmak gerekmiyor; Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabiliyor.

İÜ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2020

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ikinci üniversite kayıtları 1-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınıyor. Başvurular İÜ ikinci üniversite resmi internet adresi üzerinden alınacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturup, aktivasyon işleminizi tamamladıktan sonra profil bilgilerinizi düzenleyiniz.

Program tercihi ve başvuruda bulunmak için kullanmak istediğiniz (mezun ya da okumakta olduğunuz) programınızı seçip devam ediniz. AUZEF’te okumak istediğiniz programı seçiniz ve başvurunuzu tamamlayınız.

Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası” SMS ile gönderilecektir. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS otomasyon sistemi(aksis.istanbul.edu.tr) üzerinden online olarak yapabilirsiniz. (Referans numarası ve ödeme miktarınızı başvuruda kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile “aksis.istanbul.edu.tr” adresine giriş yaparak “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)”- “Harç Bilgileri” kısmından görebilirsiniz. Başvurunuza onay verilmeden önce AKSİS otomasyon sistemine giriş yapamazsınız.)

İKİNCİ ÜNİVERSİTE ŞARTLARI

AUZEF’te okumak istediğiniz program ile mezun/okumakta olduğunuz program aynı olamaz.

Başvuru yapabilmek için eğitim bilgilerinizin YÖKSİS’te olması gerekmektedir. “Eğitim Bilgilerinizi” mezunu ya da öğrencisi olduğunuz yükseköğretim kurumu ile görüşüp YÖKSİS’e aktartabilirsiniz.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!