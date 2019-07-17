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  3. İstanbul Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? 2019 İstanbul Üniversitesi başarı sıralaması

İstanbul Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? 2019 İstanbul Üniversitesi başarı sıralaması

İstanbul Üniversitesi taban puanları açıklandı mı" 2019 İstanbul Üniversitesi başarı sıralaması

İstanbul Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan son dakika duyurusunda üniversite sınavı sonuçlarının erişim açıldığı bildirildi. Şimdi sıra tercih aşamasında. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi taban puanları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. İstanbul üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Bu kılavuz içerisinde bölümlerin taban ve tavan puanları da yer alacak. Adaylar bu puanlara göre okul ve bölüm tercihlerini yapacaklar. Haberimiz içerisinden 2018 yılı taban puanları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Haberimiz içerisinden 2018 yılı taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

2018 YILI ÖSYM TABAN PUAN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.

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