İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları başladı! AUZEF kayıtları nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları başladı. 2 Eylül tarihinde başlayan işlemler 30 Eylül’e kadar devam edecek. İşlemler “http://basvuru.istanbul.edu.tr/” adresinden gerçekleştiriliyor. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları fakülteleri ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir. Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir. AUZEF kayıtları ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

AUZEF KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları 2 Eylül tarihinde başladı. İşlemleri 30 Eylül’e kadar yapılabilecek.

AUZEF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezunsanız ya da bir lisans veya ön lisans programında okuyorsanız İkinci Üniversite ile sınavsız kayıt fırsatından faydalanabilirsiniz. İşlemler “http://basvuru.istanbul.edu.tr/” adresinden gerçekleştiriliyor.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. (“Kullanıcı adı” ve ”Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) Mail adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları fakülteleri ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir.

Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir.

Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına başvuru yapabilir.

Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Başvurusu gerçekleşen adayların başvurularına onay verildikten sonra program değişikliği yapılamaz.

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar. Başvuru işlemi için ana sayfasındaki “İkinci Üniversite Başvuru” linkini tıklayınız.