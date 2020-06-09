İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi eğitimde sınır tanımıyor

İÜ Dil Merkezi başta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı olmak üzere İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça, Arapça, Korece gibi diğer yabancı dillerin öğretiminde faaliyet gösteren bir dil eğitim araştırma ve uygulama merkezidir.

İÜ Dil Merkezi, en çok tercih edilen programları arasında yer alan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programılarına pandemi süresinde online olarak devam etti. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından katılımcıların da yer aldığı programlar, bu alanda uzman akademisyenler tarafından hazırlanan pratik ve teorik eğitimleri kapsıyor.

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, bu programı uygulamadaki amaçlarının yabancılara Türkçenin öğretimi alanında eğitimcilerin donanımlarını artırmak olduğunu belirtti.

“İÜ Dil Merkezi bu şüreçte dünyanın dört bir tarafındaki uluslararası öğrencilere ulaşmıştır. Örneğin İspanya’dan programımız hakkında bilgi sahibi olarak sertifika programımıza İspanyol Rodrigo’nun ülkesinde Türkçe öğretmek için katılım sağladığını bildirdi. Ayrıca ABD’den Harvard Üniversitesinden Türkçe öğrenmek için bizim kurumumuza müracaat eden öğrencilerimiz var. Harvard öğrencileri online Türkçe derslerimize ve Akademik Türkçe derslerimize katılarak sertifikalarını alacaklar. Akademik Türkçe eğitimi alan Harvard öğrencisi Caleb her derse heyecanla katıldığını ve oldukça verimli olarak Türkçe eğitimi aldığını, online Türkçe eğitiminde doğru adresi tercih ettiğini belirtti.”

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, “Online eğitimle artık dünyanın her yerinden bize ulaşılıyor. Her geçen gün daha fazla katılım sağlayan farklı kültürlerdeki uluslararası öğrencilerin aynı platformda buluşmalarını sağlayarak hem online Türkçe eğitimi veriyoruz hem de onların Türk kültürünü tanımalarına yardımcı oluyoruz. Bunun dışında kurumumuz Türkçe dil bilgisini belgelendirmek isteyen öğrenciler için Türkçe Yeterlilik Sınavı yapmaktadır.” şeklinde konuştu.

İÜ Dil Merkezi Online Korece ve Rusça derslerine de ilgi oldukça yüksek. İÜ Dil Merkezinde Korece dil eğitimi veren Eumni Jeon özellikle Kore’de çalışmak ve eğitim almak istediği için üniversite öğrencilerinin Korece öğrenmek istediklerini belirterek yoğun ilgiden dolayı kurs programlarının hem hafta içi hem de hafta sonu olduğuna dikkat çekti.

İÜ Dil Merkezi, bünyesindeki online eğitimlerini geliştirmiş ve konunun uzmanı akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından online eğitim sürecinde de kısa süre içerisinde takip ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmayı başarmıştır. Titizlikle seçilen ders kitaplarının ve yazılı ek materyalin yanı sıra konuşma etkinlikleri, projeler, sunumlar ve benzeri çalışmalarla öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkarak katılımcı ve aktif öğrenci konumunda eğitim almaktadır.

Online eğitim süreci İÜ Dil Merkezi akademik kadrosunun aldığı hizmet içi eğitim, geri bildirim metotları (feedback) ve sürekli iletişimle desteklenmektedir. Böylece öğrenciler en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla yabancı dil öğrenme fırsatı yakalayarak kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkânı bulmaktadır.

İÜ Dil Merkezi hakkında daha fazla bilgiye ve yapmış olduğu çalışmalara https://dilmerkezi.istanbul.edu.tr/tr/ web sayfası üzerinden ulaşılabilir.