İstanbul lise taban tavan puanları 2019 açıklandı mı? diye aratılmaya başladı. LGS, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. LGS 2019 sonuçları da bugün açıklandı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puanlara ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınavında ter döken öğrenciler İstanbul lise taban tavan puanları 2019 merak ediyor.İstanbul lise taban tavan puanları 2019, İstanbul lise yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamasına ilişkin detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz..

İSTANBUL LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2019

İstanbul lise taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2019 LGS sonuçları bugün itibari ile www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Yarın yani 25 Temmuz tarihinde ise yüzdelik dilimlerin ve tercih kılavuzunun açıklanması bekleniyor. İstanbul lise taban tavan puanları 2019,İstanbul lise yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.