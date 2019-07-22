İstanbul lise boş kontenjan ve taban puanları: Milli Eğitim Bakanlığı lise kontenjan sorgulama ekranı

Lise taban puanları ve boş kontenjan durumu LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Özellikle İstanbul için lise boş kontenjan ve taban puanları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden liselerdeki boş kontenjan durumuna ve taban puanlarına ulaşılabiliyor. LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu. Haberimiz içerisinden İstanbul lise boş kontenjan ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz

İSTANBUL LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

İstanbul’daki liselerin boş kontenjan ve taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘e-okul.meb.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlandı.

İSTANBUL LİSE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 2019 TAVAN VE TABAN PUANLARI

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.