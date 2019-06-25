İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019 belli oldu mu? MEB 2019 taban puanları

İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019 belli oldu mu? sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı.Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav sonuçları dün Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sonuçları öğrenen öğrenciler 2019 LGS anadolu liseleri , meslek liseleri, anadolu imam hatip okulları ve fen liseleri taban-tavan puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor.MEB, kılavuz bilgilerinin yayımlanmasıyla birlikte okul tercih süreci de başlamış olacak. İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019 , MEB 2019 taban puanlarına ilişkin detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor..

İSTANBUL ANADOLU LİSESİ TABAN PUANI 2019!

İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019 henüz açıklanmadı. İstanbul Anadolu Lisesi 2019 taban puanları, kontenjanları MEB'in internet sayfası meb.gov.tr'den bugün öğrenilecek.





LGS 2019 TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

8'inci sınıfı başarı ile bitiren öğrenciler tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecek. Tercih işlemleri, e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci ve velisi tarafından yapılacak. Yapılan tercihler de mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Sınava giren ve merkezi sınav puanı olan tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması zorunludur. Aksi halde, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunulmaması halinde, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih işleminde bulunulamaz.

Öğrenciler tarafından üç grupta toplam en fazla 15 okul için tercih yapılabilecek. Bu gruplar;

– Merkezi sınav ile öğrenci alan okullar

– Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar

– Pansiyonlu okullar

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018’de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.