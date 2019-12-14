İSG sınav soruları nasıldı? 2019 İSG sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanır?

İSG sınav soruları nasıldı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığı için her yıl sınav düzenleniyor. İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve işyeri hemşireliği için planlanan sınav sonunda adaylar uzmanlık sertifikası almaya hak kazanıyor. 2019 yılı 2. dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) bugün yapılıyor. Gözler İSG sınav soruları ve cevaplarında. İSG sınav soruları nasıldı? sorusunun yanıtı haberimizde..,

İSG SINAV SORULARI NASILDI?

İSG sınav sorularına katılan adaylar sınavdan çıktıktan sonra sorular hakkındakş yprumlar haberimizde yer alacak.

2019 İSG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

İSG sınav soruları ve cevapları için tarih belli olmadı. Yayınlandığında haberimizde olacak.

2019 İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Aralık 2019 tarihinde yapılan İSG 2. Dönem sınavlarının sonuçları 7 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.

İSG SINAVI PUAN HESAPLAMA

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bu durumun oluşması halinde, sınav sonuçları açıklandığı tarihte başarılı ilan edilenlerin hakları saklı tutulacaktır. Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:

Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır. İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

2020 İGS SINAVLARI NE ZAMAN?



İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Mart-2 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 14 Nisan 2020 olarak belirlendi. Sınav sonuçları 11 Haziran 2020 tarihinde açıklanacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/2) 12 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular 23 Ekim-2 Kasım 2020 tarihleri yapılacak. Geç başvuru tarihi 11 Kasım 2020 olarak belirlendi. Sonuçlar 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.