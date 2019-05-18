İSG sınav soruları cevapları açıklandı mı?

İSG sınav soruları cevapları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

İSG SINAV YORUMLARI

İbrahim: isg sınavı için koca bir kitabı bitirdim fakat o kitaptan 5 tane falan çıktı

Dilara: #isg sorularının neden ortası yok. Neden hep iki şıkta kalıyoruz. Neden yani? 200 lira almak hoşuna mı gidiyor #ösym

MERT: Öyle isg soruları var ki Bernardino Ramazzini girse sınavı zor geçerdi be ÖSYM

KuşburnuDikeni: Yine mükemmel yine harika sorularla #ösym bir cumartesi günümüzü şenlendirdi sağolasın #ISG #isg #işgüvenliği #Cumartesi

Damla: 20 sayfa özet okudum diye sınav birincisi olacağımı sanıyorum #isg

Münevver: Böyle sınav yapacağınıza hiç yapmayıp çok fazla C uzmanı var bi süre yenisini alamayacağız deseydiniz bu kadar insanın hakkına girmezdiniz yazık değil mi ? bi tane bile bilgi sorusu çıkmadı karma karışık şıklar da cabası #isg

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İSG sınav sonuçları 10 Ocak tarihinde açıklanacak.