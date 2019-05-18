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  3. İSG sınav soruları cevapları açıklandı mı?

İSG sınav soruları cevapları açıklandı mı?

İSG sınav soruları cevapları açıklandı mı"

İSG sınav soruları cevapları hakkında ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. 15 Aralık 2018 İSG sınav soruları yoğun ilgi görüyor. ÖSYM 2018 sınav takvimine göre 2018 İSG 2. Dönem Sınavı başvuruları 31 Ekim - 7 Kasım 2018 arasında yapıldı.

İSG sınav soruları cevapları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

İSG SINAV YORUMLARI

İbrahim: isg sınavı için koca bir kitabı bitirdim fakat o kitaptan 5 tane falan çıktı

Dilara: #isg sorularının neden ortası yok. Neden hep iki şıkta kalıyoruz. Neden yani? 200 lira almak hoşuna mı gidiyor #ösym

MERT: Öyle isg soruları var ki Bernardino Ramazzini girse sınavı zor geçerdi be ÖSYM

KuşburnuDikeni: Yine mükemmel yine harika sorularla #ösym  bir cumartesi günümüzü şenlendirdi sağolasın #ISG  #isg #işgüvenliği #Cumartesi

Damla: 20 sayfa özet okudum diye sınav birincisi olacağımı sanıyorum #isg

Münevver:  Böyle sınav yapacağınıza hiç yapmayıp çok fazla C uzmanı var bi süre yenisini alamayacağız deseydiniz bu kadar insanın hakkına girmezdiniz yazık değil mi ? bi tane bile bilgi sorusu çıkmadı karma karışık şıklar da cabası #isg

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İSG sınav sonuçları 10 Ocak tarihinde açıklanacak.

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