İSG sınav giriş belgesi sorgulama sayfası: İSG sınavı saat kaçta, ne zaman?

İSG sınav giriş belgesi sorgulama sayfası sınava girecek olanlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. İSG sınavı saat kaçta, ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

İSG SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İSG İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı, 14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak. 14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-İSG 2. Dönem için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

İSG SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada; 14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.” denildi.

İSG SINAVI NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavıdır.

KİMLER İŞ UZMANI OLABİLİR?

Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde lisans veya ön lisans eğitimi alanlar,

Teknik öğretmenler ile fizikçi, kimyager ve biyologlar,

Bakanlık bünyesinde veya Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışma sistemini denetleyen müfettişler İş Güvenliği Uzmanı olabilir.