İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM İSG başvuruları başladı! İşte İSG başvuru kılavuzu..

İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? sorusu arama motorunda başvuru yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı için başvurular bugün saat 10:00'da alınmaya başladı. Başvuru yapacak olan adayların 6 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

İSG SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı (2019-İSG 2. Dönem), 14 Aralık 2019 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 25 Ekim 2019 - 06 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-İSG Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

İSG SINAVI NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavıdır.

KİMLER İŞ UZMANI OLABİLİR?

Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde lisans veya ön lisans eğitimi alanlar,

Teknik öğretmenler ile fizikçi, kimyager ve biyologlar,

Bakanlık bünyesinde veya Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışma sistemini denetleyen müfettişler İş Güvenliği Uzmanı olabilir.