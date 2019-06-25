İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019! MEB İmam Hatip Lisesi yüzdelik dilimleri

İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019 , LGS sınavının sonuçlarının ardından hızla aranmaya başladı. Sınavla öğrenci alan okul tercihlerinde yüzdelik dilimler önemli olacak. Lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerin 1 Haziran tarihinde katıldığı LGS sonuçları sonrası okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerine bağlı olarak tercih aşamasına geçilecek. MEB LGS 2019 taban tavan puanları ve yüzdelik dilimlerinin bugün yayılanması bekleniyor. İmam Hatip Liseleri'nde okumak isteyen öğrenciler İmam Hatip Liseleri taban puanı 2019 ve İmam Hatip Lisesi yüzdelik dilimini merak ediyor. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor..

İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2019

İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019 henüz açıklanmadı. 2019 lise taban puanları (Fen Lisesi,Anadolu Lisesi,İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) LGS Yerleştirme Puanları merak ediliyor. MEB tarafından taban puanların bugün erişime açılması bekleniyor.

LGS 2019'DA HANGİ SORU KAÇ PUAN GETİRDİ?

Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümü mezunu Coşkun Muştu, doğru soru başına kazanılan puanları hesapladı. Buna göre öğrenciler net sayılarını girerek, puanlarını hesaplayabilecek ve sınav sonuçlarının doğruluğunu teyit edebilecekler. Muştu’nun hesaplamalarına göre doğru soru başına kazanılan puanlar aşağıdaki tabloda yer alıyor. Puanlar şöyle:

Türkçe: 3,6719

Matematik: 4,9526

Fen Bilimleri: 4.0725

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 1,6854

Din Kültürü: 1,9407

Yabancı Dil: 1,6319

Muştu, öğrencilerin her ders için doğru sayısından yanlış sayısının üçte birini çıkarıp testlere göre ilgili katsayıyla çarpıp, sonuçları toplayarak toplam puanları hesaplayabilecek-lerini belirtiyor.