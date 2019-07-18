İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? E okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? aranan konular arasında bulunuyor. Çocukları ilkokula yeni başkayacak olan velileri heyecan şimdiden sardı. Çocuklarının hangi okula ne zaman gideceğini merak ediyor. Resmi Gazete’de geçtiğimiz aylarda yayımlanan kanunla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak değiştirildi. Buna göre, mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş olacak. İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB 2019-2020 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması okullara kayıt yapılabiliyor. Ancak okul kayıtları tarihi ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.



E OKUL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

E okul kayıt sorgulama işlemi için https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine girerek TC kimlik numarası ile öğrenebileceksiniz. Bu yıl erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğunun kalkmasıyla kayıt erteleme işlemleri kolaylaşıyor. Çocuğunuz MEB’in belirlediği yaş takvimine göre bu yıl ilkokula başlayacaksa e-devlet üzerinden çocuğun okul numarasını öncelikli olarak öğrenmeniz gerekecek.

MEB tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işlenecek. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili resmi bir açıklama yapılınca e-okula çocuğun kimlik bilgileri ile giriş yaparak çocuğun kayıt olacağı okulu öğrenebileceksiniz. MEB’den Okul kayıtları konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler. Okullar ise 9 Eylül 2019 tarihinde açılacak. İlkokul 1.sınıf ve 5.sınıf öğrencileri ise 1 hafta erken başlayacaklar.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

-18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün)

-25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

-Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

-İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

-06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

-13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına

2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu

2014 doğumlulardan 69 ila 71 ay arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu ,

2013 doğumlulardan 72 aylık olanlar için 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 72 ay üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.