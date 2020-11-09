İlkokul 3.500 soruluk kaynak destek paketi yayınlandı! MEB 2, 3 ve 4. sınıf çalışma soruları nasıl?

MEB 2, 3 ve 4. sınıf çalışma soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. MEB İlkokul 3.500 soruluk kaynak destek paketi yayınlandı. Millî Eğitim Bakanlığı, salgın sürecinde öğrencilere desteklerine bir yenisini daha ekledi ve ilkokullara yönelik kaynak desteği yayımladı. Bu kapsamda ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf düzeyinde 3500 adet soru, http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde erişime açıldı. İşte 3.500 soruluk MEB 2, 3 ve 4. sınıf çalışma soruları...

MEB İLKOKUL ÇALIŞMA SORULARI NASIL?

Çalışma soruları Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayacak şekilde hazırlandı. Kaynak desteği, 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1.115 ve 4. sınıflar için 1.600 çalışma sorusunu içeriyor.

2. SINIF İÇİN TIKLAYINIZ.

3. SINIF İÇİN TIKLAYINIZ.

4. SINIF İÇİN TIKLAYINIZ.

BAKAN ZİYA SELÇUK DUYURDU

Bakan Selçuk "Salgın sürecinde tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin yanındayız. Ortaokul ve liseden sonra ilkokul öğrencilerimize de kaynak destek paketi hazırladık. 2, 3 ve 4. sınıflar için hazırlanan 3500 soruyu erişime açtık." dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadele günlerinde tüm imkânlarıyla öğrencilerin yanında olduklarının altını çizen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: "Daha önce ortaokul ve lise kademesinde tüm sınıflar düzeyinde öğrencilerimize destek paketleri hazırlamış ve paylaşmıştık. İlkokul seviyesinde öğrencilerimize destek sağlamak için çalışmalarımız devam ediyordu ve bu çalışmayı da tamamladık. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize kaynak desteği sunmuş olduk. Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız. Süreci koordine eden Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, yardımcı kaynakların hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadi Şensoy'a, Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarımıza, 81 ilde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."