DGS ile adaletten hukuka geçiş 2020 puanı kaç? Hukuka DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi

2020 DGS sınavı bugün gerçekleşti. Sınavdan çıkan adaylar sorular, puan hesaplamaları ve istedikleri bölüm ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Önlisans eğitimini 4 yıllık Hukuk Fakültesi okuyarak tamamlamak isteyenler DGS ile hukuka geçiş 2020 puanı öğrenmek istiyor. Hukuka DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi DGS başvuru kılavuzunda yer alıyor.

DGS İLE HUKUK BÖLÜMÜNE TAMAMLANAN BÖLÜMLER

DGS ile hukuk bölümüne tamamlanabilen 3 bölüm yer alıyor. ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuzdaki bölüm bilgileri şu şekilde:

Adalet / Adalet (AÖF)

Adalet Meslek Eğitimi (AÖF)

Adalet Meslek Yüksekokulu

DGS İLE ADALETTEN HUKUKA GEÇİŞ PUANI 2020 KAÇ?

DGS ile adaletten hukuka geçiş 2020 puanı henüz açıklanmadı. DGS sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve kontenjan kılavuzunun da açıklanması bekleniyor. Kılavuz açıklandıktan sonra adaletten hukuka geçiş puanını inceleyebilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ YIL ADALETTEN HUKUKA GEÇİŞ PUANI KAÇTI?

Geçtiğimiz yıl hangi üniversiteye kaç kişinin, kaç puandan hukuk bölümüne yerleştirildiği bilgisi "2019 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar" başlıklı tabloda yer alıyor.



