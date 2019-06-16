Hukuk taban puanları 2019! Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir?

Hukuk taban tavan puanları başarı sıralaması 2019 yılında da araştırılıyor. Hukuk Fakültesi avukatlık puanları ÖSYM son dakika duyurusu yoğun ilgi görüyor. Lise eğitimini tamamladıktan sonra öğrenimine üniversitede devam etmek isteyen adaylar heyecanla üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamaları takip ediyorlar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversite sınavını merkezi olarak düzenliyor. Sınava giren öğrenciler bölümlerin puanlarını öğrenmek istiyorlar. Geçtiğimiz yıl 2018 YKS verilerine göre Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 522,99. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 99 olarak görülüyor.

HUKUK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2019 yılı Hukuk Fakültesi taban puanları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor.

2018 YILI HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

2018 YKS verilerine göre bazı okulların taban puanları haberimizde yer alıyor.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 522,99. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 99 olarak açıklandı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 438,30. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 3 bin 412 olarak açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 431,12. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 4 bin 670 olarak açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 426,70. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 5 bin 746 olarak görüntülenmekte.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 415,95. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 9 bin 476 olarak açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim taban puanı 414,95. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 9 bin 916 olarak açıklandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 408,45. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 13 bin 52 olarak açıklandı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim taban puanı 406,46. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 14 bin 120 olarak açıklandı.

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 405,06. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 14 bin 957 olarak açıklandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanı 403,46. Hukuk Fakültesi taban başarı sırası ise 15 bin 866 olarak açıklandı.