Hiçbir TDK'ya göre nasıl yazılır? Hiç bir ayrı mı birleşik mi yazılır?

Bir mesaj yada bir makele yazdığımızda kelimelerin yazılışlarını kimi zaman karıştırabilmekteyiz. Yazılışında şüpheye düştüğümüz "hiçbir" kemilesi ile ilgili TDK'dan açıklama geldi. "Hiçbir" kelimesi yapılan resmi açıklamaya göre birleşik olarak yazıldığı belirtilmektedir. Yazımla ilgili bir kısıtlama ya da ayrım söz konusu değildir.

Çünkü "hiçbir" kelimesi birleşik olarak yazıldığında cümleye istenilen anlamı katmaktadır. Örnek vermek gerekirse;

-"Bu defa hiçbir cümle kurmak istemiyorum." Bu yazım şekli TDK'ya göre doğru şekildir.

-"Senden artık hiç bir kelime duymak istemiyorum." Bu cümle ise TDK'ya göre yanlış yazılmış bir cümledir. Bu konuyla alakalı kafa karışıklığı yaşayan kişiler artık "hiçbir" kelimesini bitişik olarak kullanabilir.