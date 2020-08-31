Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3406
  • 8,7266
  • 462.107
  • 1094.47
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Hibrit model eğitim sistemi nedir?
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:04 | Son Güncelleme:

Hibrit model eğitim sistemi nedir?

Hibrit model eğitim sistemi nedir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hibrit eğitim sisteminin uygulanabileceğini bildirmişti.

Hibrit eğitim sistemi karma eğitim olarak da biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında ilk sinyallerini verdiği söz konusu model, okulların açılmasına ilişkin alternatif planlamları içeriyor.

HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme; en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada okulların açılış tarihine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Uygulanamayacak hiçbir şeyi biz önermek istemeyiz. Uygulanabilir olduğuna taraflarca tartışıldıktan sonra öğrencilerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız için en uygun olan çözüm şeklini geliştirmek noktasında bir yaklaşım içinde oluruz. Açıklanan özetle şöyle bir durum; 31 Ağustos'ta okulların açılacağı, bir takvimin belirtilmesi gerekiyor olduğu için açıklanmış oldu ama 31 Ağustos'a doğru eğer salgının seyrinde bir farklılık olursa bu durumda da gerektiğinde daha önce yapıldığı gibi online, uzaktan erişim veya hibrit birtakım yöntemler önerilebilir Bilim Kurulu tarafından. Karar bu durumda zaten Bakanlar Kurulu'nun alacağı bir kararla söz konusu olmuş olur."

İşte virüsün yayılma nedeni! Koronaya aldırmadan halay çektiler
Giresun'da selin izleri silindi: Şehir Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Ders zili çaldı! 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim modeli ile başladı
Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor! Derbide yok...
Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
Türk bayrağının olduğu kayaya hiçbir şey olmadı

Türk bayrağının olduğu kayaya hiçbir şey olmadı

Yiyeceklerin tazeliğini ve kalitesini kontrol etmek için pratik testler

Yiyeceklerin tazeliğini ve kalitesini kontrol etmek için pratik testler

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalış

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor