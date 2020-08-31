Hibrit model eğitim sistemi nedir?

Hibrit eğitim sistemi karma eğitim olarak da biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında ilk sinyallerini verdiği söz konusu model, okulların açılmasına ilişkin alternatif planlamları içeriyor.

HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme; en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada okulların açılış tarihine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Uygulanamayacak hiçbir şeyi biz önermek istemeyiz. Uygulanabilir olduğuna taraflarca tartışıldıktan sonra öğrencilerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız için en uygun olan çözüm şeklini geliştirmek noktasında bir yaklaşım içinde oluruz. Açıklanan özetle şöyle bir durum; 31 Ağustos'ta okulların açılacağı, bir takvimin belirtilmesi gerekiyor olduğu için açıklanmış oldu ama 31 Ağustos'a doğru eğer salgının seyrinde bir farklılık olursa bu durumda da gerektiğinde daha önce yapıldığı gibi online, uzaktan erişim veya hibrit birtakım yöntemler önerilebilir Bilim Kurulu tarafından. Karar bu durumda zaten Bakanlar Kurulu'nun alacağı bir kararla söz konusu olmuş olur."